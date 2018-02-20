Экс-министр обороны Украины: Крым отвоевать можно, но из гуманных соображений – страшно

На Украине назвали «цену» военного сценария возращения Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, ни действующие, ни будущие власти «Незалежной» не собираются возвращать полуостров при помощи военных, а крымский вопрос и вовсе вспоминается «ритуально». По подсчетам бывшего чиновника, если Киев все же предпримет попытку силового захвата, то погибнут десятки тысяч человек.

«Операция такого масштаба с учетом того, сколько там сейчас войск и какие настроения в Крыму, то это так, закрыв глаза, 40-50 тысяч могут погибнуть с обеих сторон», – сказал Гриценко и добавил, что к таким жертвам не готова ни одна украинская область.

В тоже время, видимо по ритуальному обычаю, действующий президент «Незалежной» в годовщину майдана в очередной раз пообещал вернуть Крым и Донбасс. «Сегодня мы обещаем, что Украина будет объединенной и объединенная Украина освободит каждый клочок украинской земли как на Востоке (в Донбассе – прим. НД), так и в Крыму», – заявил Порошенко.

Как сообщал «Новый День», ранее бывший руководитель министерства обороны Игорь Тенюх, исполнявший обязанности министра в период с 27 февраля по 25 марта в 2014 году, обвинил чиновников «Незалежной», пришедших к власти после госпереворота, в трусости. По его словам, Украина уступила Крым России без боя, побоявшись начала третьей мировой войны.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 20.02.18

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