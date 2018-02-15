Голод и Олимпиада: на Украине озвучили еще одну версию потери Крыма

На Украине продолжается судебное разбирательство по делу обвиненного в госизмене экс-президента «Незалежной» Виктора Януковича. Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый заместитель секретаря СНБО Украины генерал-полковник Михаил Коваль, давая показания, заявил, что появление на полуострове «зеленых человечков» связано с Олимпийскими играми в Сочи. Коваль уверен, что группировка для «взятия» Крыма была создана под видом обеспечения безопасности для проведения зимней Олимпиады.

«Россия создала мощную группировку вооруженных сил, в том числе и новые соединенные части, такие как разведывательные бригады нового типа в Моздоке, бригады специального назначения. Эти все группировки были созданы якобы для обеспечения безопасности во время проведения Олимпийских игр в Сочи», – рассказал Коваль и добавил, что военные, входящие в состав группировок, прибыли в Крым на аэродром в Гвардейском под видом учений Черноморского флота.

По словам Коваля, операцией по «захвату» Крыма руководил его знакомый – российский генерал Александр Галкин, с которым они «вместе учились в одном вузе и служили во времена СССР».

Во время суда Коваль также напомнил, что лично посетил полуостров 4 марта 2014 года, чтобы разобраться в причинах неисполнения украинскими военными приказа о применении оружия, но увидел в республике лишь «массовое предательство» и обессиленную армию: «Люди сидели на голодном пайке в ВСУ. Солдату выдавалось на паек то, за что хлеб нельзя было купить. Не было, что одеть: только один камуфляж, куцая кепочка, больше ничего не было, ни обуви, ни теплой одежды», – сообщил Коваль. При этом он подчеркнул, что не в лучшем состоянии был и боевой дух военнослужащих: из 117 соединений и частей ВСУ готовы обороняться были только 56, еще 50 были не готовы, 11 – частично готовы. «По всем канонам военного искусства, вооруженные силы могут исполнять задания при боевой готовности не меньше 70%», – заключил Коваль.

Как сообщал «Новый День», накануне слушании бывший руководитель министерства обороны Игорь Тенюх, исполнявший обязанности министра в период с 27 февраля по 25 марта в 2014 году, обвинил чиновников «Незалежной», пришедших к власти после госпереворота, в трусости. По его словам, Украина уступила Крым России без боя, побоявшись начала третьей мировой войны.

Стоит отметить, что показательный процесс над экс-президентом Януковичем грозит обернуться реальными обвинениями в адрес самих инициаторов дела – Турчинова, Авакова и Яценюка, организовавших государственный переворот во время Майдана в Киеве.

Киев, Анастасия Зук

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