«У них бомба, а у нас – все предатели»: новая версия Крымской весны

Киев не стал вводить войска в Крым в феврале – марте 2014 года из-за тотального предательства сотрудников Службы безопасности Украины. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны «Незалежной» Александр Турчинов. «СБУ не выходила с предложением проведения АТО. Потому что из работников СБУ, я даю официальные данные, которые есть в деле, в военной прокуратуре, 90% предали, – сообщил Турчинов. – При такой тотальной измене не было кому из СБУ проводить в Крыму АТО».

Его заместитель Михаил Коваль рассказал, что Турчинов, исполнявший тогда обязанности президента страны, вывел украинских военных с полуострова, чтобы избежать бойни: «Мы спланировали и начали выводить силы и средства к границе с Украиной с целью отражения агрессии. Я вам даю 200 процентов гарантий, что если бы прозвучал первый выстрел – был бы Крым утоплен в крови», – заявил Коваль.

Напомним, что адвокат Януковича Виталий Сердюк опубликовал копии протоколов допроса Игоря Тенюха( в 2014 году и. о. министра обороны Украины), утверждающего, что решение о выводе украинских войск из Крыма принимали бывший глава администрации президента Украины Сергей Пашинский и экс-руководитель Национальной гвардии Степан Полторак.

Между тем, Турчинов называет еще одной причиной, почему Украина «сдала Крым» и до сих пор не объявила войну РФ, наличие в России ядерного оружия:

«У нас нет военных средств, чтоб противостоять такому ядерному государству, как Россия, в случае применения им всего арсенала оружия. Именно поэтому, как в феврале-марте 2014 года, так, к сожалению, даже сейчас».

Как уже сообщал «Новый День», в рамках судебного разбирательства по делу экс-президента Украины Виктора Януковича, в «Незалежной» ежедневно озвучивают новые версии крымских событий 4-летней давности.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 15.02.18

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