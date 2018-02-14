Бежавший в Киев враг Кремля выдвинул оригинальную версию начала Крымской весны

Скрывающийся на Украине от уголовного преследования, беглый экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев озвучил свою версию того, что предшествовало воссоединению Крыма с Россией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Пономарева допросили на судебном заседании по делу о так называемой государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Экс-депутат, ссылаясь на информацию, полученную от неназванного офицера ФСО, заявил, что 22 февраля 2014 года президент России Владимир Путин якобы едва не попал в авиакатастрофу в Сочи.

«У него было жесткое приземление (на вертолете), и он это расценил как попытку покушения при участии иностранных спецслужб. И в этот день, как известно, произошел побег Януковича, поэтому у него было такое настроение, что вокруг заговор. И в ночь с 22 на 23 февраля было собрано «узкое» совещание, на котором, как мне говорил один из его участников, имя которого не могу назвать, чтобы человек не пострадал, обсуждали, что будут делать в связи с событиями на Украине. Неблагоприятными с точки зрения Кремля. Именно на этом совещании был поставлен Путиным вопрос об аннексии Крыма», – рассказал Пономарев.

Бывший депутат заявил, что большинство участников высказались против того, чтобы включать Крым в состав России, предложив использовать готовый сценарий с Южной Осетий, то есть, по сути, просто признать независимость региона. По словам Пономарева, Путин отверг такой вариант, и распорядился начать процесс присоединения полуострова с 23 февраля. При этом среди руководителей операции перебежчик назвал министра обороны Сергея Шойгу и помощника президента Владислава Суркова.

Кроме того, Пономарев не стал отрицать, что предложения включить в состав России Крым звучали и с полуострова.

«Со стороны Крыма были официальные органы власти АР Крым, там был Владимир Константинов (спикер парламента – прим. «НД»), который приезжал на территорию России. И от него всегда звучало, что Крым – российская земля, и так случилось, что это временное явление. Мы больше это воспринимали как фигуры речи. Но весной 2014 года Константинов просто напрямую предлагал России вмешаться в ситуацию в Крыму», – сообщил Пономарев.

В Москве выдвинутую экс-депутатом версию опровергают: ​«Нет. Такого не было», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.





Киев, Леонид Маковецкий

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