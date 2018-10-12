Московский либерал поведал украинцам – как лишить Россию Крымского моста

Экс-депутат Госдумы, непримиримый критик Кремля, перебежчик Илья Пономарев предложил украинцам не уповать зря на катаклизмы или диверсии, которые уничтожат мост через Керченский пролив, а запастись терпением и дождаться, когда Крым вернётся в состав Украины «вместе с целехоньким мостом».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», свою мысль бывший госдумец озвучил на пресс-конференции в Киеве.

Именно поэтому, рассуждает Пономарев, украинцам не стоит радоваться недавнему инциденту во время строительства железнодорожной части моста: Пономарев не усомнился в том, что сооружение построено качественно и предназначено для долговременного использования. Значит, Украине нужно его «сохранить».

«Упал незакрепленный пролет еще недостроенного железнодорожного моста. Так что говорить о том, что он разрушается, мне кажется, преждевременно. Совершенно не понимаю, зачем его разбирать. По-моему, Путин за счет российских налогоплательщиков сделал шикарный подарок Украине, который после возвращения Крыма домой еще долго будет служить крымчанам», – приводят слова Пономарева украинские СМИ.

Как сообщал «Новый День», ранее Пономарев озвучил свою версию того, что предшествовало воссоединению Крыма с Россией.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 12.10.18

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