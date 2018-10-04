Железнодорожный пролет Керченского моста упал в воду при монтаже

В зоне строительства железнодорожной части Крымского моста произошло ЧП – один из пролетов накренился и упал в мелководье.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел во время установки пролета на опоры, на участке между Тузлинской косой и островом.

«Предполагается, что это произошло в результате технической неисправности одной из домкратных систем. Никто из строителей не пострадал», – сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

По информации центра, опоры остались неповрежденными. Пролетное строение извлекут из воды при помощи кранов. Вместо него установят новое, на что потребуется от 30 до 45 дней.

Оценивают последствия ЧП и разбираются в его причинах прибывшие на место представители подрядчика и заказчика. Отмечается, что строительно-монтажные работы застрахованы.

В то же время, на сроки ввода в эксплуатацию объекта инцидент не повлияет: «По графику работы с надвижкой пролетов на морских участках планируется завершить в первом квартале 2019 года – к весне пролеты на участке между косой и островом Тузла будут выполнены в полном объеме. Ввод железнодорожного моста в эксплуатацию – декабрь 2019 года», – с уверенностью заявили в пресс-центре.

Видео опубликовано пользователем ВКонтакте Дмитрий Демонов

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