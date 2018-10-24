Упавший в море пролет Крымского моста извлекли из воды

Упавший в море при монтаже железнодорожный пролет Крымского моста поднят из воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в информационном центре «Крымский мост» рассказали о процессе извлечения конструкции.

«Металлический элемент пролета был разрезан на пять частей, поднят плавкраном и вывезен на складскую площадку на острове. В ближайшее время ожидается поставка заводом-производителем новой металлоконструкции», – сообщили в пресс-центре

Напомним, инцидент с падением пролета произошел в начале октября на участке между Тузлинской косой и островом.

Предположительно конструкция упала из-за технической неисправности одной из домкратных систем. Опоры остались неповрежденными.

Как утверждают в инфоцентре, ЧП не отразится на сроках ввода в эксплуатацию объекта – планируется, что железнодорожный мост будет завершен в декабре 2019 года.

Керчь, Леонид Маковецкий

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