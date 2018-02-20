Чиновники не отказываются от взяток даже в три тысячи рублей

Несмотря на тенденцию по снижению количества коррупционных преступлений в Крыму, их число все равно остается большим. Об этом заявил руководитель главного следственного управления Следственного комитета России по Крыму Михаил Назаров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общая сумма всех взяток, полученных чиновниками в 2017 году, составила чуть более 121 миллиона рублей. При этом Назаров подчеркнул, что на коррупции попадаются не только рядовые чиновники, но и высшие руководители органов власти Крыма.

Сумма самой солидной взятки в 2017 году в республике составила 27 миллионов рублей. Самая скромная – всего 3 тысячи рублей.

«Для кого-то 3 тысячи кажется мизерной суммой, а для кого-то – это половина пенсии или третья часть зарплаты. Любая взятка – это преступление», – сказал Назаров.

По его словам, в Крыму активно борются с коррупцией все силовые структуры, что находит «понимание со стороны руководства республики».

«Да, иногда сложно и тяжело признать, что в рядах должностных лиц есть мздоимцы. Но этому всегда дается принципиальная оценка. Мы продолжаем политику открытости и не скрываем факты выявленных преступлений», – заключил Назаров.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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