Взяточник из Севастополя, обогнал крымских чиновников, получив «откат» в 31 миллион рублей

Прокуратура Севастополя направила в Нахимовский районный суд уголовное дело руководителя строительного управления акционерного общества (АО) с государственным участием, который обвиняется в получении взятки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общая сумма мзды составила 31 миллион рублей и автомобиль «Mercedes-Benz».

Напомним, по данным руководителя главного следственного управления Следственного комитета России по республике Крым Михаила Назарова, максимальная взятка в РК составила 27 миллионов рублей.

Как утверждают в прокуратуре Севастополя, руководитель структуры, используя свое служебное положение, способствовал заключению АО и его подрядными организациями контрактов со строительными фирмами. Они предполагали выполнение строительно-монтажных работ на сумму около 3 миллиардов рублей.

Расследованием занимались сотрудники управления Следственного комитета по Севастополю. Они выяснили, что автомобиль и деньги – 30 миллионов рублей, руководитель структуры получил в 2014-2015 годах. Деньги ему понадобились для покупки частного особняка и двух земельных участков, которые были оформлены на тещу.

«Он же, в период с августа 2015 года по январь 2016 года, получил от гражданина, действовавшего в интересах другой подрядной организации, взятку на сумму более 1 миллион рублей в виде услуги имущественного характера – частной охраны ранее приобретенного особняка», – сообщили в прокуратуре.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 21.02.18

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