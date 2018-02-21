Правительство Крыма намерено предъявить иск Евросоюзу

Правительство Крыма намерено подать в международные суды иск к Евросоюзу. Причина – позиция ЕС по вопросу выдачи виз крымчанам. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства – постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

Как уже сообщал «Новый День», консульские учреждения стран ЕС на территории России отказывают жителям полуострова в оформлении виз, переадресовывая их в свои киевские представительства. Но на Украине им также отказывают, мотивируя это тем, что их российские паспорта были получены незаконно. В результате более 90% крымчан оказались ограничены в возможности передвигаться по Европе.

«Есть вообще вопиющие случаи. У нас живут национальные общины: греки, болгары, немцы, а также другие представители тех самых стран, которые объявили санкции. И в нарушении базисных принципов им не дают визы и не пускают в эти страны для встречи с родственниками», – заявил Мурадов, подчеркнув, что все это будет обжаловаться судебным путем.

«Мы нацелены на то, чтобы в юридической плоскости укреплять понимание в мировом сообществе: все произошедшее в Крыму в 2014 году – это абсолютно легитимно… Санкционные режимы с точки зрения свободы передвижения крымчан – это прямое нарушение прав человека. Есть Хельсинский заключительный акт 1975 года, в котором четко и ясно сказано, что мы договорились поддерживать свободу передвижения. Евросоюз принимает документ, идущий в разрез с этим положением. Наша позиция заключается в том, чтобы даже через международные суды оспаривать эти действия Евросоюза», – цитирует Мурадова РИА «Новости», напоминая, что Хельсинкский заключительный акт, подписанный главами 35 государств в 1975 году, предполагает согласование обязательств по вопросам прав человека и основных свобод, в том числе свободы передвижения, контактов, информации, культуры и образования, право на труд, право на образование и медицинское обслуживание; равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой, определять свой внутренний и внешний политический статус.

Ранее депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом направила верховному представителю по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерике Могерини запрос по поводу отказа европейских стран выдавать шенгенские визы крымчанам.

Тоом предложила главе европейской дипломатии выяснить, можно ли в посольствах европейских стран в Москве или Киеве получить шенгенскую визу в выданный в Крыму российский паспорт и есть ли исключения по гуманитарным соображениям. Эстонский депутат считает, что политику выдачи шенгенских виз жителям Крыма необходимо пересмотреть, например, используя исторический опыт политики непризнания: «Например, в советское время жители стран Балтии все же получали западные визы», – напомнила Тоом, подчеркнув: «Вы можете признавать Крым или не признавать, но нельзя наказывать обычных людей, о которых даже неизвестно, как они голосовали на референдуме. Это как раз тот случай, когда санкции бьют по людям, а не по строю».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 21.02.18

В Крыму задержали банду вымогателей. / 21 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / В Крыму раскрыли подробности нашумевших преступлений. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»