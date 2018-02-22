В Крыму снизилась смертность

В Крыму зафиксировали снижение уровня смертности. Об этом заявила вице-премьер правительства России Ольга Голодец.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2017 году смертность в республике сократилась более чем на 5%: умерло на 1 тысячу 600 человек меньше.

Результатов удалось достичь благодаря тому, что в Крыму стала более доступной высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП). Большинство крымчан получили медицинскую помощь за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС).

С 2014 года ВМП была оказана 20,5 тысячам крымчан. Если в 2015 году операции в рамках ВМП были сделаны только 2,5 тысячам пациентов, то в 2017 эта цифра выросла до 10 тысяч.

Между тем, в Крыму по-прежнему сохраняется негативная тенденция – людей рождается меньше, чем умирает. Количество умерших в 2017 году превысило число рожденных на 33%.

Симферополь, Анастасия Зук

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