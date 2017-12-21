Смертность в Крыму превысила рождаемость на 33%

В Крыму сохраняется негативная тенденция – людей рождается меньше, чем умирает.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», количество умерших в 2017 году крымчан превысило число рожденных на 33%. Такие данные озвучил заместитель руководителя Крымстата Александр Мысков. По его словам, с начала года в Крыму родилось более 17 тысяч человек, умерли 23 тысячи.

«Естественная убыль населения по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилась где-то на 25%», – заявил Мысков, добавив, что уменьшилось как число родившихся – на 9,4%, так и умерших – на 2,7%. Среди основных причин смерти – болезни кровообращения (более 60% случаев) и новообразования (более 15%).

В Крыму с начала года умерли 99 детей в возрасте до года. Этот показатель уменьшился по сравнению с прошлым годом на 8.

Также в Крымстате отмечают увеличение показателей по регистрации браков. Оформили свои отношения более 12 тысяч семей, что на 690 пар, или 6% больше чем в прошлом году. Вместе с тем, увеличилось и количество разводов – на 519. Среди всех родившихся, по данным службы статистики, традиционно больше мальчиков – 51,6%. В зарегистрированном браке родились только 80% детей. Как сообщил Мысков, численность постоянного населения Крыма на 1 ноября 2017 года составляет 1 миллион 914,7 тысяч человек. За январь-октябрь 2017 года численность увеличилась на 2,5 тысячи человек.

«По численности населения среди регионов Южного федерального округа мы занимаем четвертое место после Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей», – сказал Мысков, уточнив, что увеличение численности населения произошло за счет положительного сальдо миграции.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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