2017 год стал провальным по показателю рождаемости за последние 10 лет

В прошлом году Росстат зафиксировал минимальное число новорожденных с 2007 года. На свет появилось около 1,69 млн младенцев. И хотя смертность также заметно снизилась, сохранить естественный прирост населения России не удалось.

По данным Росстата, в 2017 году уровень рождаемости упал на 10,7%, передает РБК. За этот период деток родилось на 203 тысячи меньше, чем в 2016 году. Таким образом, прошлый год стал худшим за последнее десятилетие. Ранее интирекорд удерживал 2007 год, тогда число новорожденных в России составило 1,61 млн.

Среди регионов стабильная рождаемость наблюдается только в Чечне. Там за год родилось практически столько же детей, сколько в 2016-м. В остальных субъектах спад рождаемости составил в среднем около 15%.

Тем временем, показатель смертности тоже несколько снизился – за 2017 год в России умерло 1,824 млн человек, что примерно на 63,6 тысячи меньше, чем в прошлом году. Впрочем, сохранить естественный прирост населения это не помогло. В 2016 году россиян стало на 5,4 тысячи больше, в 2017 – на 134,4 тысячи меньше.

Общее население России немного выросло за счет притока мигрантов из других государств. В основном речь идет о гражданах Украины, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и Киргизии.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.01.18

Кремль сделал из Волкера овцу: Порошенко принудят общаться с Захарченко. / Суд отправил в психушку екатеринбургского студента, поджигавшего детские веранды. / Чубаров проклянёт крымских татар, не послушавших Навального. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»