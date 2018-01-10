В России скоро некому будет рожать

В России стремительно снижается число женщин детородного возраста 21 – 39 лет. К 2032 году их будет меньше на 28%. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

По его мнению, важно обеспечить женщинам «большую уверенность в завтрашнем дне», повысить суммарный коэффициент рождаемости, который «в 2016 году был 1,77, а в 2017 году, скорее всего – менее 1,7 на одну женщину».

«Но, конечно, перекрыть суммарным коэффициентом рождаемости 30-процентное снижение количества женщин – это из области фантастики. А значит, меры поддержки семей должны каждые три-четыре года трансформироваться и прибавляться. Нам придется постоянно думать, как дальше стимулировать рождаемость», – пояснил Топилин в интервью «Российской газете».

Как сообщил министр, в прошлом году родилось на 10-11% меньше детей по сравнению с 2016-м. «Предполагать, что начнется резкий рост, было бы очень смело. Но если в 2018 году родится столько же детей, сколько в 2017-м, – это будет колоссальный успех», – добавил он.

Однако, по словам Топилина, для естественного роста населения нужна не только высокая рождаемость, но и низкая смертность. Если за 5-6 лет она не снизится с 1,8 до полутора млн человек в год, стимулированием рождаемости проблему естественного прироста населения уже не решить.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 10.01.18

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