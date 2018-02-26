В «Крымавтотрансе» и «Крымтроллейбусе» проверки: чиновники получили анонимку

В ГУП «Крымтроллейбус» и «Крымавтотранс» организованы проверки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники «Крымавтотранса» написали петицию, в которой жалуются на тяжёлые рабочие условия, в том числе оказываемое психологическое давление и ненормированный рабочий день.

«Петиция пришла, но она анонимная», – рассказал глава РК Сергей Аксенов и добавил, что в связи с жалобой организована проверка. Инспекция проводится и в ГУП «Крымтроллейбус», который власти Крыма надумали реорганизовать, однако после отменили своё решение. «Мы сейчас проводим исследования, что сделано руководством за последние полгода», – пояснил Аксёнов. По его словам, чтобы прояснить ситуацию, сложившуюся внутри предприятий, потребуется несколько недель, после чего будет вынесено решение о дальнейшей судьбе ГУПов и их руководства.

Как сообщал «Новый День», в декабре прошлого года стало известно о слиянии ГУПов «Крымтроллейбус» и «Крымавтотранс». При этом второе предприятие должно было стать правопреемником прав и обязанностей реорганизуемого. В середине января работникам «Крымтроллейбуса» начали выдавать уведомления о сокращении. Между тем, в феврале по решению Совета министров Крыма ликвидация «Крымтроллейбуса» была приостановлена.

Симферополь, Анастасия Зук

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