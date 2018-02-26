«Не задушишь, не убьешь»: киевляне предпочитают говорить по-русски

Несмотря на стремление украинских властей вытеснить русский язык из всех сфер жизни, жители Киева по-прежнему говорят по-русски.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на «засилье» русскоязычного населения в украинской столице пожаловалась на своей странице в соцсети писательница-националистка Лариса Ницой.

«Пришла в (торговый центр). Сын пригласил в кино. Побежал за попкорном. Стою. Одна. Посреди огромного русского моря. Одна. Песчинка. А вокруг – сплошной Тамбов. Спрашиваю себя: «Куда делась вся моя (и тысяч таких, как я) десятками лет проделанная работа? Сколько встреч посещено. Сколько лекций прочитано. Сколько уроков проведено. Сколько рассказов и сказок написано? Все в песок!» Куда. Вы. Все. Дели. Украину??? Пока ребята воюют, а вы у них за спинами сидите в комфорте. Куда. Вы. Все. Дели. Украину?» – негодует писательница.

По ее словам, по-русски говорили все посетители и работники торгового центра, в том числе молодежь. Ницой не понимает, «откуда берется это море русскоязычных людей, если в почти трехмиллионном Киеве осталось всего 8 русских школ.

Как уже сообщал «Новый День», по официальной статистике на Украине проживает 8 миллионов русских. Это пятая часть всего населения страны. Однако в сентябре прошлого года президент «Незалежной» Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», который определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является исключительно украинский. Российские и украинские политики и общественники заявили, что инициатива направлена главным образом против русского языка. Скандальный закон, а также гонения на российскую книжную продукцию и журналистов, цензура отдельных российских новостных ресурсов названы составителями рейтинга об уровне свободы в станах мира Freedom House, главными «тормозами демократии» в стране, которые не позволили ей подняться выше 62-го места.

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 26.02.18

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