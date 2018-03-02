Эксперт: Официальный Киев толкает Украину к Русской весне

На Украине опасаются массовых протестов русскоязычного населения из-за признания закона «Об основах государственной языковой политики» антиконституционным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинские эксперты выдвигают версии, что подобное решение Конституционного суда может спровоцировать новый этап Русской весны и акции протестов на Украине.

Напомним, закон «Незалежной» «Об основах государственной языковой политики» вступил в силу в августе 2012 года. Его внесли на рассмотрение нардепы из «Партии регионов», за что проект получил неофициальное название «закон Кивалова-Колесиченко». Он гарантировал возможность официального использования русского языка как «регионального» наравне с государственным – украинским. Норма предусматривалась для тех регионов, где более 10% населения, по данным переписи, назвали его родным.

Процесс принятия закона вызвал скандал в Раде, оппозиционные политики из числа радикальных организаций потребовали лишить украинского гражданства депутатов Вадима Колесниченко и Сергея Кивалова. Рада попыталась признать закон утратившим силу в феврале 2014 года, что только усилило пророссийские настроения в регионах, значительная часть жителей которых выступал против госпереворота и не поддерживала Майдан. 28 февраля 2018 года по решению Конституционного суда закон утратил силу.

«Агрессивные действия в виде чего-то наподобие Русской весны возможны, даже учитывая сегодняшнее состояние Украины. Но я надеюсь, что (новый) закон будет написан так, чтобы с одной стороны соответствовать принятым Украиной обязательствам по защите нацменьшинств, а с другой стороны избежать внешнеполитических проблем как это было с законом «Об образовании»», – цитируют украинские СМИ аналитика Украинского института будущего Игара Тышкевича.

По мнению депутата Госсовета Крыма Сергея Шувайникова, решение Конституционного суда не идет вразрез с политикой разобщения, которой придерживаются власти Украины. По его словам, это и стало одной из причин раскола «Незалежной», из-за чего впоследствии от Украины отделился Крым и начались военные действия в Донбассе.

Шувайников напомнил, что до воссоединения Крыма с Россией, украинские политики, начиная с прихода к власти первого президента Украины Леонида Кравчука, на протяжении 23 лет давали лживые обещания, гарантируя крымчанам свободное использование русского языка.

«Это решение в любом случае вызовет негатив у миллионов русских людей, которые все еще являются гражданами Украины, зачастую даже и не по своей воле. Их дети будут лишены родного языка. Мало того, они будут преследоваться, дискриминироваться, станут гражданами «второго сорта». Это породит отрицательные общественные настроения. Во что они выльются – в демонстрации, акции протеста, в новую «Украинскую весну», предугадать трудно. Это будет зависеть от того, какие организованные сила будут работать на Украине», – озвучил свое мнение в комментарии РИА «Новый День» Сергей Шувайников.

Напомним, по официальной статистике на Украине проживает 8 миллионов русских. Это пятая часть всего населения страны.

Подобные языковые решения можно назвать «методом насилия», который вызовет однозначную негативную реакцию у тех, на кого он направлен, говорит Шувайников.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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