У берегов Крыма будут испытывать новейшее оружие

У берегов Крыма буду проводить испытания морского ракетного и торпедного оружия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сейчас для «обкатки» подобных вооружений Россия использует полигон на Белом море. Но, в силу климатических условий, период его эксплуатации ограничен. Некоторые виды оружия испытывают на Балтике, однако из-за «тесной» акватории стрельбы проходят буквально на глазах у НАТО. На Дальнем Востоке нет необходимой технологической инфраструктуры, а в Крыму еще с советских времен осталась необходимая база.

В Советском Союзе полигон «Феодосия» был главной площадкой для тестирования вооружения ВМФ: там испытывали новые торпеды, глубинные бомбы, проводили ходовые испытания перспективных субмарин.

«На этом полигоне тестировали практически все виды ракетного и торпедного оружия для советского ВМФ, начиная с первых противокорабельных ракет, – цитируют «Известия» военного эксперта Александра Мозгового. – Там были созданы все условия, смонтирована сложная сеть регистрирующих приборов». Речь идет об испытательной базе завода «Гидроприбор»: сейчас предприятие не действует, но ведутся переговоры о возобновлении его работы.

Первые испытания новых образцов ракетного и минно-торпедного вооружения у берегов Феодосии планируется начать летом 2018 года: в районе ушедшего под воду потухшего вулкана образовался сложный донный ландшафт с большими глубинами. Сейчас здесь уже проводятся боевые стрельбы и морские учения кораблей и подводных лодок Черноморского флота.

Для новых испытаний будет использовано судно проекта 20360ОС «Виктор Чероков» – специализированная морская лаборатория, оснащенная дистанционно управляемым подводным аппаратом, а также механизмом для поднятия со дна частей разорвавшихся торпед и обломков пораженных целей.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 27.02.18

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