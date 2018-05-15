В Крыму начались испытания подводных беспилотников

В Крыму начались испытания новейшего беспилотного робототехнического комплекса «Клавесин-2».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Клавесин-2Р» – второе поколение семейства отечественных автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА). Если предшественник – «Клавесин-1» – по виду и габаритам напоминает торпеду, то «Клавесин-2Р» выглядит как миниатюрная подлодка (длин около 7 м, диаметр – примерно 1 м, сверху есть небольшая надстройка-выступ). Масса аппарата – около 4 тонн, глубина погружения – до 6000 метров. Считается, что за счет увеличения размеров удалось повысить его автономность. Также «Клавесин-2» несет более современное и совершенное оборудование, чем первая модель.

Для доставки АНПА 2Р52 к месту проведения работ будут использоваться специальные атомные подводные лодки. Новые дроны должны войти в состав оборудования модернизированных АПЛ проекта 949АМ и переоборудованной АПЛ специального назначения проекта 09787 БС-64 «Подмосковье», сообщают «Известия».

Для тестирования нового «Клавесина» используется участок крымского побережья с уникальными гидрологическими свойствами недалеко от Феодосии: в районе ушедшего под воду потухшего вулкана образовался сложный донный ландшафт с большими глубинами.

В заданном районе беспилотник отделяется от носителя и способен работать на удалении до 50 км. При этом оператор по мере необходимости может менять программу действий.

Комплекс способен обследовать дно на больших глубинах, что позволяет искать и собирать различные предметы, вести разведку подводной обстановки, собирать данные о рельефе дна.

Комплекс уже получил официальный военный индекс 2Р52, что означает высокую степень готовности к принятию на вооружение.

Полигон в Феодосии собираются использовать для испытаний и других морских робототехнических комплексов: климат и погодные условия в данном районе позволяют вести работы практически круглый год, что значительно ускоряет испытания.

Напомним, в Советском Союзе полигон «Феодосия» был главной площадкой для тестирования вооружения ВМФ: там испытывали новые торпеды, глубинные бомбы, проводили ходовые испытания перспективных субмарин. Сейчас ведется активная работа по восстановлению в Феодосии площадки для апробирования морского оружия и иных систем.

Феодосия, Лиана Макоба

Феодосия. Другие новости 15.05.18

Сказки СБУ: на Украине сообщили о провале операции российских спецслужб. / Киев отозвал из Гамбурга консула, пропагандирующего фашизм. / Министерство культуры Франции запуталось в принадлежности Севастополя. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»