Летают уже толпой: США продолжает подсматривать за Крымом

Крым стал объектом пристального внимания со стороны США – американская авиация снова провела разведывательные полеты у побережья полуострова. Перемещение техники зафиксировал ресурс CivMilAir.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», разведывательный самолет ВМС США EP-3E Aries с бортовым номером 157326 вылетел с авиабазы на острове Крит и курсировал на высоте 7,5 тысяч метров вдоль южного побережья Крыма и Краснодарского края. К границам России разведчик летел над Болгарией и Грецией.

Побережье Крыма и Краснодарского края также исследовал стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk. По данным ресурса, он вылетел с авиабазы на острове Сицилия.

Как уже сообщал «Новый День», в конце января самолет EP-3E Aries, с тем же бортовым номером и позывным, был перехвачен российским Су-27, который несколько часов сопровождал американского разведчика, не допуская нарушения российских границ. В США возмутились операцией, заявив, что Су-27 своими действиями создал опасность столкновения. Однако в Минобороне РФ подчеркнули – пилот не нарушал норм и действовал по правилам.

Отметим, что с начала года неоднократно фиксировались полеты американских самолетов вблизи Крыма, у российских границ.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 27.02.18

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