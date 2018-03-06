США пристально изучают курорты Южного берега Крыма

Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II осуществил многочасовой полет у южного побережья Крыма. Это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , самолет с бортовым номером 157326 5 марта взлетел с авиабазы Суда-бэй на острове Крит и подошел к российским морским границам приблизительно в полдень по московскому времени.

Разведчик, снизившись до высоты 7 тысяч 100 метров, совершил несколько пролетов вдоль южного побережья Крыма от Алупки до Судака. Периодически самолет приближался к российскому побережью на расстояние около 45 км, оставаясь в воздушном пространстве над международными водами Черного моря, сообщает «Интерфакс».

Затем он отправился в сторону Краснодарского края и длительное время кружил между Анапой и Новороссийском.

Напомним, на прошлой неделе американские авиаразведчики облетали морские границы России в Черном море парами.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 06.03.18

Правительство РФ расширит и упорядочит программу субсидирования внутренних авиаперевозок. / В Керченском проливе столкнулись два судна. / 06 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»