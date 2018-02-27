На Украине озвучили новый сценарий возвращения Крыма: Керчь будут штурмовать на «рогатых»

Председатель Генической райгосадминистрации Александр Воробьёв собрался вернуть Крым при помощи троллейбусов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновник сообщил о новом масштабном проекте «великий троллейбусный путь», цель которого – возвращение российского полуострова в состав Украины. По задумке Воробьёва, Крым и Украину свяжут троллейбусным сообщением.

«Я тут вместе с вами начинаю большой проект по возвращению Крыма, чтобы наши соотечественники, которые находятся под гнётом России на полуострове Крым, ощутили большой проект троллейбусного маршрута «Геническ – Керчь». Первая очередь – «Геническ – Стрелковое», вторая – «Стрелковое – Керчь», – заявил Воробьёв выступая на митинге в Геническе. Новый троллейбусный маршрут должен пройти по Арабатской стрелке.

Чиновник поручил своим заместителям, а также структурным подразделениям Генической РГА начать работу в этом направлении, а также обратиться к Кабинету министров Украины и в другие государственные органы с просьбой поддержать «троллейбусный» проект.

Напомним, за 4 года, прошедшие после воссоединения Крыма с РФ, украинские политические деятели и общественники бесконечно заявляли, что нашли действенный способ вернуть полуостров. Но ни один из ранее названых вариантов так и не стал реальным.

Сами же крымчане, согласно российским и западным исследованиям, на Украину возвращаться не собираются.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 27.02.18

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