На Украине придумали новый способ вернуть Крым

На Украине озвучили очередной план по возвращению российского Крыма. Автором задумки на этот раз выступает министерство инфраструктуры «Незалежной».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам главы министерства Владимира Омеляна, ведомство ведет переговоры с ирландской авиакомпанией «Ryanair». Стороны планируют запустить рейсы в Европу из Херсона. Омелян уверен, что жители Крыма оценят данный план: «Начнем вытягивать украинцев из Крыма», – заявил украинский чиновник и добавил, что после полета в Европу по дешевым билетам крымчане «сами вернут полуостров Украине».

«Мы дадим им шанс идти в Европу, быть украинцами», – пояснил грандиозную задумку Омелян.

Напомним, в феврале председатель Генической райгосадминистрации Александр Воробьёв уже собирался вернуть Крым при помощи транспорта – троллейбусов. Тогда чиновник сообщил о новом масштабном проекте «великий троллейбусный путь», цель которого – возвращение российского полуострова в состав Украины. По задумке Воробьёва, Крым и Украину должны были связать троллейбусным сообщением.

Как сообщал «Новый День», за 4 года, прошедшие после воссоединения Крыма с РФ, украинские политические деятели и общественники бесконечно заявляли, что нашли действенный способ вернуть полуостров. Но ни один из ранее названых вариантов так и не стал реальным.

Сами же крымчане, согласно российским и западным исследованиям, на Украину возвращаться не собираются.

Херсон, Анастасия Зук

Херсон. Другие новости 29.03.18

Спохватились: в Симферополе срочно оборудуют детсады пожарной сигнализацией. / Симферопольские маршрутки заполонили мошенники. / Входит в привычку: Украина надумала забрать себе угнанный российский сейнер. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»