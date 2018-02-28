В Крыму впервые лишили лицензии управляющую компанию

Жалобы на некачественные услуги управляющих организаций в Крыму показали свою эффективность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в республике впервые лишили лицензии управляющую компанию.

Без лицензии осталась организация из Керчи – ООО «Рембытсервис», управлявшая более 70 МКД. Такое решение приняла правительственная комиссия по лицензированию деятельности по управлению МКД в Крыму, по представлению инспекции по жилищному надзору республики, изучив большое количество жалоб от собственников жилья.

«Много раз, в том числе и повторно, инспекция выносила данной организации предписания, которые остались неуслышанными, и поэтому мы вынуждены были прибегнуть к крайним мерам. Хочется, чтобы данный случай послужил примером и другим управляющим организациям, которые сегодня недобросовестно выполняют свои обязанности по управлению домами», – заявил директор АНО «ЖКХ Контроль РК», заместитель председателя комиссии Анатолий Петров.

Как уже сообщал «Новый День», в Общественной палате России уверены, что некачественная работа управляющих компаний в Крыму является одной из главных проблем в сфере ЖКХ. При этом претензии к компаниям возникают не только у крымчан, пользующихся их услугами, но и у ресурсоснабжающих организации, перед которым управляющие компании имеют задолженности.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 28.02.18

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