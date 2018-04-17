Жилнадзор не доволен работой управляющих компаний в Крыму

Работа управляющих компаний Крыма далека от положительной оценки. Об этом свидетельствуют данные рейтинга инспекции по жилищному надзору Крыма.

«Мы не первый год составляем рейтинг управляющих компаний. Могу сказать, что наивысшего балла в Крыму не набирает никто. Из 25 возможных баллов нашего рейтинга, большая часть, 70% управляющих компаний, набирают 22 балла», – сообщила глава инспекции Ирина Кондратюк.

По ее словам, при составлении рейтинга учитывается количество штрафов, которые получила компания, невыполненные предписания, а также жалобы. Кондратюк уверяет, что среди управляющих организаций, работающих в Крыму, улучшилась статистика выполнения предписаний: двойное неисполнение может привести к тому, что компания лишиться дома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем году инспекция провела уже более 1000 проверок. В основном они проводятся по обращениям граждан. Незначительная часть проверок проводится в плановом режиме.

«Плановых проверок у нас не так много, поскольку мы пользуемся риск-ориентированным подходом. Критерии пока не установлены. Но мы исходим из того, насколько часто субъект управления в предыдущие периоды привлекался к административной ответственности, учитываем количество жалоб – пользуемся рейтингом, который мы проводим. План в обязательном порядке нам утверждает прокуратура», – пояснила Кондратюк, добавив, что в 2018 году инспекция проведет всего 16 таких проверок. Почти столько же было и в 2017 году.

По информации главы инспекции, чиновники подали иск в суд для первого в Крыму лишения лицензии управляющей компании. Напомним, решение запретить работать организации из Керчи в конце февраля приняла правительственная комиссия по лицензированию деятельности по управлению МКД. По данным АНО «ЖКХ Контроль РК», речь идет об ООО «Рембытсервис», в управлении у которой более 70 МКД.

По словам Кондратюк, за нарушения в сфере управления МКД к ответственности могут быть привлечены и чиновники. К примеру, одна из мер воздействия – дисквалификация, может быть применена к главе администрации, в случае если какие-либо дома в городе останутся без управления из-за так и не проведенных конкурсов. По словам главы инспекции, пока все градоначальники стараются сотрудничать с ведомством и не допускают подобных ситуаций.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 17.04.18

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