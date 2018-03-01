YouTube не поверил СБУ: «российский след» в украинских диверсиях стёрли

YouTube удалил видео об активизации «российских спецслужб» на Украине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», видеоролик был размещён на официальном канале Службы безопасности Украины (СБУ). «Служба получила сообщение от администрации YouTube о вынесении предупреждения и удаления со страницы видео «СБУ фиксирует активизацию спецслужб РФ для дестабилизации ситуации в стране», которое было продемонстрировано на официальном брифинге руководства СБ Украины. Основанием для такого решения стали «отметки» видео интернет-пользователями как недопустимого. Администрация YouTube поддержала эту позицию», – сообщили в пресс-службе СБУ, пояснив, что в настоящее время специалисты ведомства выясняют причины принятия такого решения.

В действиях YouTube СБУ вновь увидела «российский след», заявив, что отправка жалоб на видео могла быть осуществлена «только по прямому указанию» спецслужб РФ.

Как сообщал «Новый День», в конце февраля СБУ отчиталась об успешной борьбе с российскими спецслужбами. В частности в Службе безопасности заявили, что предотвращены 12 диверсий, якобы планируемых соседним государством.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 01.03.18

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