Симферополь встал в пробках из-за гололеда и снегопада (ФОТО)

Обрушившийся на Симферополь снегопад и образовавшийся на дорогах гололед принесли немало проблем автомобилистам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на работу дорожных служб и дворников, обезопасить дороги полностью и предотвратить аварии, чиновникам не удалось.

По сведениям очевидцев, сразу два ДТП произошли на улице Ковыльной. По информации пользователей, опубликовавших подтверждающие фотографии, участниками одной аварии стали два легковых авто, второй – легковушка и маршрутка.

ФОТО группы VK «Автопартнер Крым»

Еще одно ДТП с участием маршрутки произошло на улице Белова – в нее въехало легковое авто. При этом крымчанин, разместивший в сети фотографию последствий ДТП, предположил, что причиной происшествия могли стать несоблюдение дистанции и «плохая резина». Однако другие предположили, что авария могла произойти в том числе и из-за скользких дорог: «В Симферополе на дорогах полный порядок, все посыпано... снегом!», – заметила одна из пользователей.

Кроме того, аварии в Симферополе произошли на улице Воровского, а также на объездной трассе, где грузовик ушел в кювет.

ФОТО группы VK «Автопартнер Крым»

Пробкиотразились и на работе общественного транспорта. С утра на остановках в Симферополе возникали большие очереди, симферопольцы долгое время не могли дождаться маршруток.

Отметим, что заторы возникли и на дорогах, ведущих к Симферополю. Одна из пробок образовалась на участке трассы от села Донское (Симферопольский район). Как утверждают очевидцы, проблемы образовались из-за ДТП и грузовых машин, которые не смогли заехать на подъем по скользкой дороге.

Между тем, по информации начальника департамента городского хозяйства администрации Симферополя Вячеслава Голуба, к 8 утра городские службы использовали 80 тонн реагентов для обработки. Он заверил, что проводится и очистка тротуаров от снега, чем с 5 утра занимаются 540 дворников. В свою очередь, в «Крымавтодоре» отчитались об очистке 2 тысяч километров дорог регионального и межмуниципального значения, обработано от гололеда – 1,8 тысячи километров дорог.

Как уже сообщал «Новый День», двумя днями ранее транспортный коллапс из-за непогоды возник в Севастополе. Местные коммунальщики не смогли своевременно обработать дороги, что вызвало возмущение севастопольцев, так как непринятие оперативных мер привело к многочисленным ДТП и пробкам в городе.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 01.03.18

Непогода оставила крымчан без света. / YouTube не поверил СБУ: «российский след» в украинских диверсиях стёрли. / Весна в Крыму начинается со снегопадов. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»