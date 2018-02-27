Невыполненное обещание губернатора привело к массовым ДТП и пробкам в Севастополе

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников не выполнил своего обещания – в городе снова возник транспортный коллапс из-за погодных условий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», необработанные смесью, покрытые льдом дороги стали причиной большого количества аварий и дорожных заторов.

Напомним, после транспортного коллапса в декабре 2016 года, Овсянников заверил журналистов, что подобное больше «не наступит никогда», так как этого не допустит правительство. Однако практика показала обратное.

С самого утра 27 февраля в социальных сетях появляются гневные комментарии от севастопольцев, которые выражают свое негодование сложившейся на дорогах ситуацией и публикуют видеоролики и фотографии, подтверждающие, что своевременные меры со стороны властей и коммунальщиков приняты не были.

«Город опять стоит. Аварий несчетное количество! Троллейбусы стоят, топики буксуют, идиоты на летней резине танцуют брейк на дорогах – власти отдыхают, похоже у них вчера была зарплата. Что-то гаишники притихли, и совсем их не волнует тонировка и наличие огнетушителя и аптечки в машинах. Странно, очень странно. Когда же в нашем городе будет порядок? Когда же все будет вовремя? Грустно, очень грустно смотреть на весь этот бардак», – прокомментировала коллапс в одной из групп в социальных сетях жительница Севастополя.

«С 7:00 проехал по городу и до сих пор – 10:15 – не посыпана ни одна дорога. Куча аварий, самого развернуло на спуске Шмидта», – утверждает другой пользователь.

«Один вопрос: службы не знали, что снег будет?», – возмутился севастополец.

Транспортный коллапс отразился и на работе общественного транспорта, доставив неудобства горожанам, – на остановках образовались большие очереди. Кроме того, в социальных сетях появились фотографии с места ДТП, которое произошло из-за столкновения снегоуборочной машины с троллейбусом, перед проспектом Генерала Острякова. Оказался заблокирован спуск к Малахову Курган – из-за автобуса, который развернуло на скользкой дороге.

По информации «Нового Севастополя», непогода стала причиной переноса сессии Заксобрания города. Начало заседания отложили на полчаса, так как депутаты и сотрудники парламента не смогли вовремя приехать на работу.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 27.02.18

Ветер обесточил 30 крымских сел. / Летают уже толпой: США продолжает подсматривать за Крымом. / Снег идет: в Крыму продлили штормовое предупреждение. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»