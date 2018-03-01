Крымским иммигрантам дадут шанс получить российское гражданство

Крымчане, не имевшие местной прописки на момент проведения референдума в 2014 году, получат шанс стать гражданами России по упрощенной процедуре.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это станет возможно в том случае, если законодатели одобрят поправки к закону «О гражданстве РФ», внесенные на рассмотрение группой депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.

Документ предусматривает упрощенный порядок получения гражданства РФ не только для крымчан, но и для граждан Украины, ранее прописанным в Крыму, но покинувшим полуостров по служебной необходимости, а также из-за обучения или лечения.

Авторы поправок утверждают, что крымчане, оставшиеся без гражданства РФ, стали по сути иммигрантами, хотя почти всю жизнь прожили в Крыму. Это вызывает социальную напряженность. При этом в документах к проекту напоминается, что украинские законы гарантировали свободу передвижения и выбор места жительства на территории «Незалежной», и в отличие от законодательства РФ, они не предусматривали регистрацию по месту пребывания. То есть, регистрация по новому месту жительства была невозможна без снятия с учета по прежнему месту постоянного проживания.

Напомним, около 50 тысяч человек, живущих в Крыму, не смогли получить гражданство РФ по упрощенной схеме, так как у них не было местной прописки на момент проведения референдума. Чтобы доказать факт проживания крымчанам приходиться обращаться в суд. Кроме того, несколько тысяч жителей полуострова лишились своих российских паспортов, многих из них обвинили в фиктивной регистрации.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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