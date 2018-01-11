В России упростят процедуру получения гражданства для крымчан и украинцев

В России собираются упростить процедуру получения гражданства для крымчан и граждан Украины. В первую очередь, речь идет о тех, кто уехал из Крыма до 2014 года и не смог получить российский паспорт по действующему законодательству.

Как уже сообщал «Новый День» , в течение 2014-2016 годов для определения своего правового статуса в Федеральную миграционную службу РФ обратились более 2 миллионов граждан Украины. Большинство из них – крымчане.

Однако около 50 тысяч человек, постоянно живущих в Крыму, не смогли получить российское гражданство по упрощенной схеме, так как они не были прописаны на полуострове на момент референдума. Доказывать факт постоянного проживания в Крыму они вынуждены через суд, но для ФМС решение суда не является руководством к действию. Кроме того, около 2 тысяч крымчан, получивших российские паспорта, в последующие годы по разным причинам лишились гражданства. Многим в вину было поставлено предъявление фиктивной «прописки»: на самом деле в указанное время они на полуострове не находились.

Поэтому поднят вопрос о дальнейшем упрощении схемы получения гражданства для вернувшихся в Крым после референдума 2014 года.

Еще одна инициатива – отменить экзамен по русскому языку для желающих получить российское гражданство украинцев. Кроме того, есть предложение отменить трудовые патенты для выходцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, предоставив им право работать на общих с россиянами основаниях.

Все эти вопросы сейчас обсуждаются в Совете Федерации.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 11.01.18

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