Все пешком: в Крыму отменяют автобусные рейсы

В Крыму отменили 30% междугородних автобусных рейсов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с самого утра из-за непогоды отменены рейсы преимущественно северных направлений: Армянск, Красноперекопск, Раздольненский район и другие населённые пункты данного региона. Также частично отменены рейсы из Севастополя в Ялту и Феодосию.

«Отмена рейсов связана с дорожно-погодными условиями, когда будет улучшение – неизвестно. В целом, обеспеченность рейсов 70%, единственное, что некоторые рейсы курсируют с опозданием, например, в сторону Бахчисарая, Белогорска и восточного Крыма», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУП «Крымавтотранс».

Как сообщал «Новый День», разгулявшая в Крыму непогода оставила без света почти 40 населённых пунктов.

Напомним, в связи с выходом активных южных циклонов в Крыму 1 марта действует штормовое предупреждение. В ближайшие дни погода на полуострове не улучшится. Прогнозируются снегопады, дожди и усиление ветра.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 01.03.18

Крымским иммигрантам дадут шанс получить российское гражданство. / Симферополь встал в пробках из-за гололеда и снегопада (ФОТО). / Непогода оставила крымчан без света. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»