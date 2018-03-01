Непогода оставила крымчан без света

Из-за непогоды повреждены линии электропередач почти в 40 крымских населённых пунктах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на полуострове зафиксированы массовые аварийные отключения в распределительных сетях ГУП «Крымэнерго». В большинстве случаев причинами аварий стали ветер и дождь.

Без электричества остались жители 37 сёл в Бахчисарайском, Сакском, Ленинском, Раздольненском, Кировском и Черноморском районах. Также частично остались без света жители Бахчисарая, Евпатории и Симферополя. В настоящее время в некоторых пострадавших населенных пунктах электроснабжение восстановлено, в других – ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Как сообщал «Новый День», в связи с выходом активных южных циклонов в Крыму 1 марта действует штормовое предупреждение. В ближайшие дни погода на полуострове не улучшится. Прогнозируются снегопады, дожди и усиление ветра.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 01.03.18

YouTube не поверил СБУ: «российский след» в украинских диверсиях стёрли. / Весна в Крыму начинается со снегопадов. / Украина предложила США летать над Крымом. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»