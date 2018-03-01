Снег и ветер оставляют без света все больше крымчан

Из-за непогоды все больше населенных пунктов в Крыму остаются без электроснабжения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», без света в республике сейчас около четырех тысяч абонентов.

Напомним, в ГУП «Крымэнерго» сообщили о массовых аварийных отключениях в сетях предприятия из-за сильного ветра и дождя. Свет отсутствовал у жителей 37 сел Бахчисарайского, Сакского, Ленинского, Раздольненского, Кировского и Черноморского районов. Кроме того, частично подача электричества была прекращена в Бахчисарае, Евпатории и Симферополе.

По данным предприятия, с вечера 28 февраля до 13-00 1 марта энергетики восстановили энергоснабжение 45 населенных пунктов. Однако из-за ветра и мокрого снега линии электропередач продолжают рваться. При этом аварии происходят и на тех участках, где уже были устранены последствия повреждений.

На данный момент в Крыму обесточено 17 населенных пунктов, 3 из которых – частично. При этом по состоянию на утро таких населенных пунктов, согласно сводке «Крымэнерго», насчитывалось куда меньше. Предприятие перевели на особый режим работы, который продлится до полного восстановления электроснабжения всех потребителей. При этом в первую очередь восстанавливают поврежденные сети, питающие целые населенные пункты, микрорайоны и улицы. Но ведутся работы и по точечным заявкам от крымчан.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 01.03.18

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