Чудеса: главарь банды «Башмаки» отпущен на свободу

Один из главарей банды «Башмаки» отпущен на свободу, другой – отправится в колонию общего режима. Соответствующий вердикт огласил сегодня Верховный суд Республики Крым.

Как уже сообщал «Новый День» , в 1990-х годах Виктор Башмаков организовал преступную группу, в которую входило более тысячи человек. Они совершали преступления не только на территории Республики Крым, но и Украины, занимаясь вымогательством денег у предпринимателей за организацию их охраны от посягательств иных преступных группировок. Впоследствии банда получила название «Башмаки».

За период с 1991 по 1999 годы члены банды убили 8 человек. При нападениях они действовали с особой жестокостью, пытали и истязали свои жертвы, потому лишали их жизни, завладевали их имуществом. У «Башмаков» было много огнестрельного и холодного оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ. В июне 1994 года, после убийства Виктора Башмакова, банду возглавили Николай Кожухарь и Александр Данильченко.

В начале 2000-х годов были задержаны и привлечены к ответственности по разным уголовным делам 24 члена банды. После 2014 года расследование возобновилось: было допрошено около 50 человек, проведено порядка 20 судебных экспертиз, через руки следователей прошли 200 томов уголовных дел.

В феврале 2016 года Кожухарь и Данильченко были задержаны. Прокурор РК Наталья Поклонская пообещала добиться для них пожизненного заключения.

Суд признал их виновными в бандитизме, покушении на убийства, убийствах двух и более лиц, совершенных с особой жестокостью организованной группой, а также в приобретении, хранении и ношении оружия, совершенных преступной группой.

Кожухарь (Копетинский) приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима, Данильченко в связи с истечением срока давности по совершенным преступлениям освобожден от наказания и отпущен на свободу.

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская шокирована приговором: «Я не ожидала такого поворота событий и такого приговора, – заявила Поклонская. – Весь Крымский полуостров знает, кто такие «Башмаки». Они были задержаны, когда, наконец, в Крыму заработал закон. Но приговор суда перечеркнул многолетний труд правоохранителей».

Поклонская выразила надежду, что ее бывшие коллеги оспорят приговор и добавила: «Чудеса творятся с этим делом…»

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 01.03.18

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