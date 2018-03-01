Эксперты: «Кузькина мать» Путина успокоит одержимую Америку

Заявление президента России Владимира Путина о новинках вооружения и возможностях его использования, сделанное во время ежегодного послания Федеральному Собранию, направлено на предотвращение большой войны.

«Надежное, эффективное и мощное оружие является важным средством для сохранения мира и позволяет России уверенно чувствовать себя на международной арене», – пояснил РИА «Новый День» крымский политолог, доцент кафедры экономической и социальной географии и территориального управления Таврического национального университета КФУ имени Вернадского Сергей Киселев.

Напомним, Владимир Путин рассказал о новейших системах стратегического вооружения, которые, по сути, стали ответом на развертывание США систем противоракетной обороны. Кроме того, глава государства подчеркнул, что любое применение ядерного оружия против России или ее союзников, будет расцениваться как ядерное нападение, и пообещал «мгновенный ответ».

Между тем, иностранные СМИ уже обозначили заявление Путина, как начало новой гонки вооружений, которая якобы носит угрожающий для США и ЕС характер. Но, по мнению Сергея Киселева, разработка вооружения, о котором рассказал Путин, не была секретом, так как Россию долгое время загоняли в «очень глухой угол», окружая ее территорию системами противоракетной обороны, «как бы намекая на (возможность) применения концепции глобального ядерного удара». Результатом чего могло бы стать прекращение существования России как самостоятельного суверенного государства.

«Поэтому заявление президента можно еще рассматривать как предупреждение о том, что не надо играться с огнем. Что проблемы войны и мира – это не только прерогатива одной страны. А также о том, что Россия обладает достаточными средствами, чтобы сдерживать истинных агрессоров, которые до сих пор никак не могут успокоиться и смириться с тем, что их единоличная власть над планетой заканчивается. И что надо договариваться, и от угроз и спекуляций на тему войны и мира переходить к цивилизованному диалогу», – уверен Сергей Киселев.

Другой крымский политолог Николай Кузьмин провел историческую параллель, напомнив, как в 60-е годы прошлого столетия советское руководство объявило о достижении военно-стратегического паритета с США, после чего начались процессы по снижению агрессивности и противостояния между странами.

«Мне кажется, что сегодняшнее заявление президента направлено на разрядку международной напряженности. Чтобы ситуация в мире стала более спокойной», – предположил эксперт в беседе с корреспондентом РИА «Новый День».

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 01.03.18

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