Взгляд из Тель-Авива: В Вашингтоне над ракетами Путина никто не смеётся

Военно-политическое сообщество США осталось в шоке от презентации новых видов вооружения России, представленных во время послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию. Об этом заявил израильский военный эксперт, бывший руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

По мнению Кедми, публичные заявления представителей американской стороны о том, что презентация их не удивила – всего лишь попытка «сделать хорошую мину при плохой игре». Так как до этого момента в США были уверены в своем военном превосходстве, в том числе в части стратегического вооружения.

«Еще пару месяцев назад министр обороны Соединенных Штатов сказал, что внешняя политика США базируется на военной силе Пентагона и американской армии. Президент США также говорил о новых расходах на стратегические вооружения – и сейчас получил ответ. Теперь, чтобы хотя бы догнать Россию, американцам потребуются колоссальные военные расходы – намного выше тех, что были запланированы», – цитирует «Российская газета» эксперта.

Как уже сообщал «Новый День», во время выступления Владимир Путин рассказал о новейших системах стратегического вооружения, которые стали ответом на развертывание США систем противоракетной обороны (ПРО). Кроме того, глава государства подчеркнул, что любое применение ядерного оружия против России или ее союзников, будет расцениваться как ядерное нападение, и пообещал «мгновенный ответ».

Как утверждает эксперт, добиться абсолютного превосходства США планировали к 2018-2020 году, и выход из договора о ПРО стал первым шагом в этом направлении. После чего американцы взялись за разработку тактики быстрого глобального удара, но эти планы были нейтрализованы. При этом России удалось не то чтобы просто сохранить прежнее соотношение стратегических сил, но и резко вырваться вперед.

«Так США оказались на два-три поколения позади России в том, что касается разработок платформы, которая может выйти в космос и развить скорость свыше 20 скоростей звука, или крылатой ракеты с ядерным двигателем. Американцы не знают, какова ее маневренность, какие скорости она развивает, как реагирует на те или иные помехи. Если говорить о «Кинжале», то в США надеялись первыми создать подобные комплексы. Но они не достигли не только уровня России, но и Китая, который давно провел свои испытания. Американцы же не проводили даже испытаний опытного образца свыше пяти скоростей звука», – рассказал Кедми.

Эксперт подчеркнул – пока в США все еще ведутся разработки, Россия уже обеспечило боевое дежурство новых комплексов. При этом Кедми уверен в том, что в выступлении Путина не было агрессивности. По мнению эксперта, президент предложил Америке и ЕС сотрудничать, намекнув, что затормозить экономическое и военно-техническое развитие России не удастся.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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