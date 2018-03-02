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Пятница, 2 марта 2018, 12:45 мск

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Госдеп согласился на поставку оружия Украине – «в целях безопасности США»

Госдепартамент США дал принципиальное согласие на поставки Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству Пентагона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Украина запросила у США 210 ракет и 37 пусковых установок с расчетом, что две из них будут использоваться для запчастей. Стоимость поставки оценивается в 47 млн долларов.

«Предполагаемая продажа будет вкладом во внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов путем совершенствования безопасности Украины», – заявили в Пентагоне.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что первая партия оборонительного вооружения из США поступит в страну через несколько недель. Однако в Пентагоне назвали эти заявления преждевременными. Сегодня выяснилось, что проект еще даже не утвержден – его только что направили на рассмотрение в конгресс.

Добавим, накануне руководитель управления перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) Стивен Уокер заявил, что США помогает Украине вести информационную войну с Россией.

Вашингтон, Артем Рокотов

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