Госдеп согласился на поставку оружия Украине – «в целях безопасности США»

Госдепартамент США дал принципиальное согласие на поставки Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству Пентагона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , Украина запросила у США 210 ракет и 37 пусковых установок с расчетом, что две из них будут использоваться для запчастей. Стоимость поставки оценивается в 47 млн долларов.

«Предполагаемая продажа будет вкладом во внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов путем совершенствования безопасности Украины», – заявили в Пентагоне.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что первая партия оборонительного вооружения из США поступит в страну через несколько недель. Однако в Пентагоне назвали эти заявления преждевременными. Сегодня выяснилось, что проект еще даже не утвержден – его только что направили на рассмотрение в конгресс.

Добавим, накануне руководитель управления перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) Стивен Уокер заявил, что США помогает Украине вести информационную войну с Россией.

Вашингтон, Артем Рокотов

Вашингтон. Другие новости 02.03.18

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