Украинцы требуют от Порошенко газ вместо «газовых побед»

Граждане Украины не хотят мерзнуть ради мнимых побед своих политиков над Россией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экс-депутат Одесского горсовета и активный сторонник майдана Дмитрий Спивак раскритиковал украинские власти, которые бурно радуются по случаю вердикта шведских судей в отношении российского «Газпрома», но не торопятся решать вопрос с бесперебойным отоплением в школах, детских садах, больницах и жилых домах.

«Ни хрена не понял. Если решение Стокгольмского арбитража, это наша очередная перемога, то почему у нас проблемы с газом? Газпром что-то там замутил? Так, а на что мы рассчитывали. И кстати, мы же газ вроде уже два года покупаем в Европе, в Словакии, как утверждала власть. С иглы там какой-то слезли. В рынок вошли. А теперь что выходит, что как только Газпром повернул вентиль, и «европейский» газ для нас заканчивается? И сразу проблемы? А наш собственный газ где? Все же кричали, что его предостаточно», – написал Спивак на своей странице в соцсети ( орфография и пунктуация автора сохранены – прим. «НД»).

Бывший майданщик приходит к выводу, что «с каждой новой перемогой, жизнь для обычных людей становится все сложней и дороже».

«Но если об этом говорить вслух, то это зрада. Поэтому во избежание очередных проблем, предлагаю всем нам хотя б годик обойтись без перемог. Глядишь, и жизнь наладим», – предлагает Спивак.

Как уже сообщал «Новый День», в минувшую пятницу глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российская газовая монополия приступает к расторжению всех ранее заключенных с Украиной контрактов, включая транзит газа европейским потребителям через территорию «Незалежной».

Решение стало ответом на постановление Стокгольмского арбитража, который тремя днями ранее обязал «Газпром» доплатить «Нафтогазу» 4,63 миллиардов долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Однако с учетом ранее присужденной в пользу российской компании суммы по контракту на поставку, арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого «Газпром» обязан заплатить «Нафтогазу» почти в два раза меньше 2,56 миллиарда долларов.

«Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для «Газпрома» является экономически нецелесообразным и невыгодным», – добавил глава «Газпрома».

После того, как «Газпром» решил разорвать все контракты, «Нафтогаз» начал закупать «голубое» топливо в Польше, в четыре раза дороже российского. Об этом на своей странице в соцсети написал коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Поляки пообещали поставить на Украину до конца марта 60 миллионов кубометров газа, что по оценкам экспертов покрывает менее половины текущих потребностей.

Одесса, Оксана Мурзина

Одесса. Другие новости 05.03.18

Украина сделала «гадость» России – купила газ в разы дороже, чем у «Газпрома». / Взгляд из Тель-Авива: В Вашингтоне над ракетами Путина никто не смеётся. / В Крым пытались провезти восемь килограммов денег. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»