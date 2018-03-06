Украина хочет взыскать с «Газпрома» дополнительные миллиарды «зеленых»

«Нафтогаз» собирается взыскать с «Газпрома» 20 миллиардов долларов.

Напомним, в минувшую пятницу глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российская газовая монополия приступает к расторжению всех ранее заключенных с Украиной контрактов, включая транзит газа европейским потребителям через территорию «Незалежной». Решение стало ответом на постановление Стокгольмского арбитража, который тремя днями ранее обязал «Газпром» доплатить «Нафтогазу» 4,63 миллиардов долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

После того, как «Газпром» решил разорвать все контракты, «Нафтогаз» начал закупать «голубое» топливо в Польше по цене в четыре раза дороже российского. Как передает корреспондент РИА «Новый День», «газовая война» на этом не закончилась: теперь «Нафтогаз» планирует доказать в суде, что ранее ставка транзита российского газа через Украину была занижена, в результате чего «Незалежная»¸ начиная с 2009 года, недополучила порядка 20 миллиардов долларов. «Мы считаем, что стоимость транзита через Украину занижена приблизительно в 2 раза. И мы будем пробовать это доказать», – заявил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Отметим, согласно контракту «Нафтогаза» и «Газпрома», который был подписан в 2009 году, ставка тарифа на транзит газа через Украину определяется по формуле, зависящей от стоимости топливной составляющей и инфляции в Европе. Так, в 2017 году Украина получила за свои «услуги» около 3 миллиардов долларов.

Российские аналитики отмечают, что украинский транзит самый дорогой для газа из РФ, но не исключают, что в случае нового разбирательства решение суда по взысканию дополнительных миллиардов с «Газпрома» может быть непредсказуемым.

«Конечно, после непоследовательных и противоречивых решений предыдущего арбитража, можно ожидать всего, что угодно, но никакого экономического обоснования для увеличения тарифа у «Нафтогаза» нет. В рамках арбитража они уже подавали требование пересмотреть тарифы и получили отказ. Пусть подают в суд, посмотрим», – цитирует «RNS» замдиректора Фонда национальной энергобезопасности Алексея Гривача.

По его словам, в бесперебойных поставках газа в Европу должны быть заинтересованы как Россия-поставщик, так и Украина-транзитер. «Стороны должны принять необходимые усилия для того, чтобы заключить новое соглашение. Это обязательно должно произойти к концу 2019 года, может, и раньше. Но в 2019 году этот контракт в любом случае истечет, и если не будет нового, то это спровоцирует транзитный кризис», – заявил Гривач, добавив: «Газпрому» все равно, купит ли «Нафтогаз» газ напрямую, или это будут поставки на европейский рынок, перепродаваемые «Нафтогазу».

Гривач уверен, что после первого решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа «Нафтогаз» намерено ничего не сделал для того, чтобы это решение имплементировать. «Нужно подписать дополнительное соглашение, и они два месяца его не подписывали, а потом просто перевели деньги, не подписывая соглашение, естественно, им «Газпром» эти деньги вернул обратно, потому что если вносить изменения в контракт и дополнительное соглашение, то этих денег недостаточно для того, чтобы поставлять газ. Была нарушена процедура, и это было сделано специально, я думаю, чтобы обвинить российскую сторону», – заключил эксперт.

Отметим, что позиция «Нафтогаза» и сторонников киевского режима не радует простых украинцев: граждане «Незалежной» не хотят мерзнуть ради мнимых побед своих политиков над Россией.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 06.03.18

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