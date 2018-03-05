«От изгоя слышим!» ДУМК оценило влияние Чубарова на крымских татар

Крымские татары проигнорируют призывы отщепенцев из числа представителей запрещенного в России «Меджлиса» и покажут большую явку на выборах президента России. В Духовном управлении мусульман Крыма (ДУМК) уверены, что беглые экстремисты не имеют влияния на крымско-татарский народ.

Как уже сообщал «Новый День», лидер запрещенного «Меджлиса» Рефат Чубаров призвал крымчан бойкотировать выборы, пригрозив карами ослушавшимся. По словам лидера экстремистской группировки, каждый крымский татарин, который придет на выборы, станет «вечным изгоем среди своих соотечественников и единоверцев».

Однако в ДУМК считают, что Чубаров сам является изгоем, так как решил дистанцироваться от проблем единоверцев, и сбежать на Украину: «На самом деле достойными сынами народа являются те, кто остался на своей земле, кто хранит здесь мир, старается созидать для всех жителей Крыма и для будущих поколений. А изгои и отщепенцы – это те, кто, несмотря на то, что клялись на священном Коране, побоялся взять ответственность на себя, бросил свой народ и уехал в тяжелое время», – заявил заместитель муфти ДУМК Айдер Исмаилов.

По его мнению, «меджлисовцы» не только не пользуются доверием у крымчан, но и уже успели им надоесть своими постоянными манипуляциями и бессмысленными призывами.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 05.03.18

Украинцы требуют от Порошенко газ вместо «газовых побед». / Украина сделала «гадость» России – купила газ в разы дороже, чем у «Газпрома». / Взгляд из Тель-Авива: В Вашингтоне над ракетами Путина никто не смеётся. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»