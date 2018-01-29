Чубаров проклянёт крымских татар, не послушавших Навального

Лидер запрещенной в РФ экстремистской группировки «Меджлис» Рефат Чубаров объявил себя совестью крымско-татарского народа и призвал жителей Крыма бойкотировать выборы президента России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением Чубаров выступил накануне, одновременно выразив уверенность, что крымские татары не пойдут на избирательные участки 18 марта и без его призывов.

При этом, как и президент Украины Петр Порошенко, Чубаров в своем обращении проигнорировал само существование русских в Крыму.

«18 марта 2018 года – ни одного крымского татарина, ни одного этнического украинца, ни одного патриота Украины – жителя Крыма, независимо от его национальности, на незаконно открытых избирательных участках незаконно назначенных выборов президента России во временно оккупированном Крыму!», – написал у себя на странице в Facebook Чубаров.

Вместе с тем, глава экстремистской организации пригрозил карами тем крымским татарам, кто все же посмеет ослушаться его призыва: «…Каждый из тех немногочисленных соотечественников, кто, проявив слабость или малодушие, появится 18 марта 2018 года на избирательном участке, окажется вечным изгоем среди своих соотечественников и единоверцев».

Наблюдатели выразили удивление, задавшись вопросом: каким образом лидер экстремистов, находясь в Киеве, собирается точечно выяснять, кто из крымских татар пришел на избирательный участок. Такие данные без широко разветвленной агентурной сети собрать невозможно. В ином случае, особенно при большой явке крымских татар, главе «Меджлиса» придется записать в «изгои» большинство своих соотечественников.

Напомним, в России кроме Алексея Навального, которому ЦИК отказал в регистрации в качестве кандидата в президенты, никто не призывает бойкотировать выборы. Даже открытые политические противники Кремля не поддержали Навального, считая его инициативу бессмысленной и неэффективной.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 29.01.18

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