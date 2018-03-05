Запад призовут к ответу за издевательства над жителями Крыма

В Совете федерации призвали принять резолюцию о нарушении прав крымчан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в СФ отмечают, что США, Украина и страны Евросоюза должны ответить за антироссийские санкции, которые причинили страдания жителям России, в том числе и крымчанам, «поставленным чуть ли не в осадное положение». В связи с этим российские сенаторы предлагают принять резолюцию о нарушении прав крымчан со стороны Запада и скрупулезно подсчитать ущерб, нанесенный жителям Крыма.

Кроме того, в СФ напомнили, что западные страны, каждый раз принимая антироссийские документы о правах человека в Крыму, сами нарушают права 2 миллионов жителей полуострова.

Ранее крымские власти уже неоднократно обвиняли Украину и ЕС в систематическом нарушении прав жителей республики. В частности, к нарушениям относятся многочисленные блокады полуострова, а также отказы крымчанам в получении виз для поездок в западные страны. Кроме того, не признавая результаты выборов и референдума в Крыму, Запад пренебрегает базовыми правами людей, в то время как, например, воссоединение немцев, которое состоялось без референдума, в европейских странах не вызвало никаких вопросов.

Москва, Анастасия Зук

Москва. Другие новости 05.03.18

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