Можно только европейцам: ЕС нарушает права крымчан

Не признавая выборы в Крыму, Европейский союз пренебрегает базовыми правами людей. Об этом заявили в правительстве РК.

Как сообщал «Новый День», в Евросоюзе назвали выборы на территории российского полуострова нелегитимными и заявили, что не признают избранных депутатов Госсовета РК и губернатора Севастополя.

По мнению вице-премьера правительства Крыма Георгия Мурадова, таким образом, ЕС нарушает права крымчан на свободные выборы и игнорирует и право жителей республики провести законный референдум, поскольку считает возможным признавать объединение только своих народов. «Когда воссоединялись немцы, без референдума, в европейских странах не возникало вопросов насчет легитимности», – цитируют РИА «Новости» слова Мурадова.

Он также подчеркнул, что ЕС пора изменить логику понимания прав человека: «Это еще раз показывает необходимость радикального обновления мышления ведущих деятелей этой группировки государств».

Напомним, ранее крымские власти обвинили Украину в систематическом нарушении прав жителей Крыма. В частности, к нарушениям относятся блокады полуострова, а также отказы крымчанам в получении виз для поездок в западные страны.

Симферополь, Анастасия Зук

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