Любителей «безкоштовного» могут наказать: в СНГ грозят Украине санкциями

В СНГ хотят ввести санкции против Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в международной организации отмечают, что «Незалежная» фактически не участвует в работе СНГ, при этом продолжает пользоваться правовыми и экономическими выгодами, которые дает членство в объединении. «Украина уже четвертый год отказывается платить взносы. Несмотря на это, никто «выталкивать» Киев из СНГ не собирается», – цитируют постоянного представителя России при СНГ Андрея Шведова «Известия». Он подчеркивает, что в интересах Украины не изолировать себя от процессов международного сотрудничества, так как ее выход из организации ударит по интересам не только самой страны, но и ее граждан.

В тоже время, позиция Киева по финансированию СНГ ограничивает ресурсы организации, бюджет которой в 2018 году составляет 954 миллиона рублей. При этом, по словам Шведова, невыплата взносов не только негативно влияет на финансовую стабильность организации, но и вынуждает другие государства выделять дополнительные средства. Так, основная нагрузка ложится на главного плательщика – Россию, которой приходится выплачивать порядка 75% в бюджет СНГ.

Эксперты отмечают, что в случае с Украиной необходимо разработать санкционный механизм и четко определить меры воздействия, которые могут быть введены против государства, отказывающегося выполнять свои обязательства.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 06.03.18

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