Украина готовится признать российский Крым

На Украине выступили с предложением о денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», помимо отмены Договора о сотрудничестве и партнерстве, подписанном между Киевом и Москвой в 1997 году, Украина собирается выйти из Содружества Независимых Государств (СНГ).

«Министр Павел Климкин на нашем комитете иностранных дел анонсировал, что МИД подготовило предложения для президента по выходу из органов СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. На вопрос, когда можно ожидать таких решений, министр ответил, что решение за главой государства», – сообщила на своей странице в Фейсбуке депутат от «Блока Петра Порошенко» Светлана Залищук.

Политологи отмечают: если Украина пойдет на данный шаг, то автоматически признает российский Крым.

«Денонсация договора полностью создает неприемлемую для Украины ситуацию в смысле признания границ. По этому договору Крым принадлежит Украине. Россия подписалась под признанием этих границ. Денонсация этого договора лишает основания и всяких ссылок на то, что Россия нарушила международный договор», – цитирует «НСН» директора украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинского.

По мнению экспертов, выход из состава СНГ также невыгоден для Украины: страна потеряет ряд правовых и экономических выгод, которые дает членство в объединении.

Как сообщал «Новый День», в СНГ хотят ввести санкции против Украины, так как Киев уже четвертый год отказывается платить взносы, при этом пользуется всеми положенными льготами.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 15.03.18

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