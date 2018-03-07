Путин недолго выбирал между крымчанами и Западом в 2014

Президент России Владимир Путин заявил, что между крымчанами и возможными последствиями от присоединения Крыма – не раздумывая встал на сторону крымчан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам президента, он не сомневался, что после возвращения Крыма в родную гавань, против Москвы последуют санкции.

«Не понятно было, в какой форме это будет сделано, но принимая эти решения, я, конечно, на чашу весов должен был положить возвращение Крыма и возможные последствия, связанные с нашими отношениями со многими странами мира. И когда мы на одну чашу весов поставили судьбы миллионов, я хочу это подчеркнуть, а в Крыму проживает более 2 миллионов человек, тем более тех, которые хотят вернуться в Россию, и сложности в отношениях с другими странами, то первое несопоставимо важнее», – рассказал Путин.

Он также отметил, что к воссоединению полуострова и РФ, Россию подвели намеренно: «Я думаю и под этим есть определенные основания, что кото-то сознательно подвел нас к такой черте, оказавшись на которой, мы должны были действовать так, как действовали. Мало, конечно, кто ожидал, что мы будем действовать так быстро и так решительно, если не сказать, что дерзко. Наши оппоненты, наши партнеры они выработали очень правильную тактику и в известной степени своих целей, конечно, добиваются, но, я думаю, что в долгую мы все равно выиграем», – уверен Путин.

При этом Путин напомнил, что перед переворотом на Украине к руководству РФ обратились американские партнеры, которые попросили сделать все возможное, чтобы действующий на тот момент президент «Незалежной» Виктор Янукович не применил армию, а оппозиция освободила площади и перешла к выполнению соглашений о нормализации ситуации. Между тем, на Украине буквально через день после данной просьбы произошел государственный переворот, а Соединенные штаты стали на сторону тех, кто его совершил.

«Так грубо и нагло, пожалуй, в первый раз (обманули – прим. НД)», – заключил Путин.

Напомним, 18 марта 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум, в ходе которого абсолютное большинство крымчан высказались за возвращение в родную гавань. Эта дата на полуострове официально считается праздником и нерабочим днем.

Москва, Анастасия Зук

Москва. Другие новости 07.03.18

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