Президент России сообщил об обстоятельствах, при которых Крым вернут Украине

Президент России Владимир Путин сообщил, при каких обстоятельствах Крым и Севастополь могут вернуться в состав Украины. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий вопрос ему задали при съемках документального фильма «Путин», который накануне появился в соцсетях.

«Вы что, с ума сошли что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда», – сказал президент.

Ранее Путин говорил, что не сомневался: после возвращения Крыма в родную гавань против Москвы последуют санкции.

«Не понятно было, в какой форме это будет сделано, но принимая эти решения, я, конечно, на чашу весов должен был положить возвращение Крыма и возможные последствия, связанные с нашими отношениями со многими странами мира. И когда мы на одну чашу весов поставили судьбы миллионов, я хочу это подчеркнуть, а в Крыму проживает более 2 миллионов человек, тем более тех, которые хотят вернуться в Россию, и сложности в отношениях с другими странами, то первое несопоставимо важнее», – рассказал Путин.

Он также отметил, что к воссоединению полуострова и РФ, Россию подвели намеренно: «Я думаю и под этим есть определенные основания, что кото-то сознательно подвел нас к такой черте, оказавшись на которой, мы должны были действовать так, как действовали. Мало, конечно, кто ожидал, что мы будем действовать так быстро и так решительно, если не сказать, что дерзко. Наши оппоненты, наши партнеры они выработали очень правильную тактику и в известной степени своих целей, конечно, добиваются, но, я думаю, что в долгую мы все равно выиграем», – отметил президент.

А в документальном фильме глава государства рассказал историю из своей жизни: «Просто шел по лестнице, спускался, крысу увидел, начал ее гонять. Загнал ее в какой-то угол. А она развернулась и побежала за мной. И не просто побежала, она еще и с лестницы на лестницу, с перелета на перелет. Пыталась прыгнуть мне на голову… Это все должны иметь в виду. Лучше никогда никого в угол не загонять».

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 11.03.18

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