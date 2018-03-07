В Симферополе возвращают украинские ПДД (ФОТО)

В Симферополе демонтированные знаки с зелеными стрелками, разрешающими поворот направо во время красного сигнала светофора, возвращают на прежние места.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заново установленные знаки выглядят точно так же, как ранее демонтированные таблички, несмотря на обещанные ГИБДД дополнительные секции светофоров.

Одна из таких табличек в середине февраля исчезла на светофоре, установленном на выезде с улицы Гурзуфской на улицу Киевскую, в районе автовокзала «Симферополь», а теперь вновь появилась.

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Напомним, «зеленые стрелки» установили в Симферополе во времена Украины для снижения транспортной нагрузки на дорогах столицы республики. Это был эксперимент, который не предусмотрен российским законодательством. Тем не менее, власти поручили убрать таблички лишь через несколько лет после воссоединения Крыма с Россией.

Отметим – в администрации Симферополя утверждают, что поручений повесить таблички обратно не давали, и даже не знают, кто мог это сделать.

«Кто вновь размещал таблички, я вам сказать не могу. Я такой команды не давал. Идет плановая замена на светофорные секции, в соответствии с правилами дорожного движения», – заверил корреспондента РИА «Новый День» заместитель главы администрации Симферополя Сергей Круцюк, возглавляющий муниципальную комиссию по безопасности дорожного движения.

Круцюк назвал таблички с зелеными стрелками незаконными, напомнив о предписании ГИБДД демонтировать их и поменять на светофорные секции.

В то же время, возврат «зеленых стрелок» в Симферополе подтверждают местные жители, обсуждая в соцсетях правовые последствия проезда перекрестков по таким табличкам.

«Эти стрелки убирали пару недель назад. Сегодня снова повесили», – написал пользователь в одной из групп в социальных сетях.

«В ПДД России их нет! Их в Симферополе убирали, но сразу возникали сильные пробки, спустя некоторое время их вернули. Думаю – не просто так», – убежден другой крымчанин.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 07.03.18

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