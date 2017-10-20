В Симферополе  решили судьбу «зеленых стрелок» на перекрестках

В Симферополе демонтируют таблички с зелеными стрелками, разрешающие поворот направо во время красного сигнала светофора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», таблички были установлены в украинский период в качестве эксперимента и не предусмотрены российским законодательством. Проезд по ним в настоящее время может расцениваться как нарушение правил дорожного движения.

При этом в ГИБДД считают, что на некоторых участках таблички со стрелками помогают разгрузить движение на перекрестках: «С моей точки зрения, Симферополь – специфический город. И на многих перекрестках они дают положительный результат», – отметил на пресс-конференции в Симферополе начальник управления ГИБДД по Крыму Анатолий Борисенко.

В связи с этим, инспекция направила администрации города перечень таких мест, где до конца года должны быть установлены светофоры с дополнительными секциями. По словам Борисенко, фирма, которая займется монтажом, уже определена, деньги из бюджета выделены.

Кроме того, в ГИБДД планируют ввести одностороннее движение на ряде главных улиц Симферополя.

«Мы хотим выставить на обсуждение и ввести одностороннее движение от площади Куйбышева в сторону площади Амет-Хана Султана. Естественно, по улицам Шмидта и Пролетарская движение будет работать тоже в одностороннем порядке», – сказал Борисенко.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 20.10.17

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