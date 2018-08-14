В Симферополе потратят миллионы на новые светофоры для оживленных улиц

В Симферополе на пяти улицах с оживленным движением появятся новые светофоры.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», технику планируют установить до конца сентября на улицах Беспалова, Киевская, Куйбышева, Шмидта и Русская. Покупку светофоров ранее согласовала комиссия по безопасности дорожного движения.
«Закупка необходимого оборудования уже проведена. Стоимость установки объектов составляет от 1 до 3 миллионов рублей», – сообщил начальник департамента городского хозяйства администрации Симферополя Вячеслав Голуб.
По его словам, в столице Крыма уже установили светофоры на перекрестках улиц Павленко-Гоголя и Толстого-Маяковского, а также заменили 75 дополнительных металлических секций светофора на светодиодные.
Напомним, ранее в ГИБДД признали эффективность установленных в украинский период в качестве эксперимента секций с «зелеными стрелками», разрешающих поворот направо на красный свет светофора, если движению ничего не препятствует. Так как по российскому законодательству такие таблички размещать запрещено, в ГИБДД предложили администрации Симферополя «узаконить» их, то есть заменить на светодиодные секции.
Симферополь, Леонид Маковецкий
Симферополь. Другие новости 14.08.18
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