В Симферополе потратят миллионы на новые светофоры для оживленных улиц

В Симферополе на пяти улицах с оживленным движением появятся новые светофоры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», технику планируют установить до конца сентября на улицах Беспалова, Киевская, Куйбышева, Шмидта и Русская. Покупку светофоров ранее согласовала комиссия по безопасности дорожного движения.

«Закупка необходимого оборудования уже проведена. Стоимость установки объектов составляет от 1 до 3 миллионов рублей», – сообщил начальник департамента городского хозяйства администрации Симферополя Вячеслав Голуб.

По его словам, в столице Крыма уже установили светофоры на перекрестках улиц Павленко-Гоголя и Толстого-Маяковского, а также заменили 75 дополнительных металлических секций светофора на светодиодные.

Напомним, ранее в ГИБДД признали эффективность установленных в украинский период в качестве эксперимента секций с «зелеными стрелками», разрешающих поворот направо на красный свет светофора, если движению ничего не препятствует. Так как по российскому законодательству такие таблички размещать запрещено, в ГИБДД предложили администрации Симферополя «узаконить» их, то есть заменить на светодиодные секции.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 14.08.18

Льва, покусавшего туристку, ссылают из Крыма. / Кому море дешево? В России определили самые доступные направления для отдыха в сентябре. / Особо «неохраняемая» территория: уникальную крымскую бухту превратили в свалку и автостоянку (ФОТО). Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»